Trapianto al cuore al Monaldi, la Regione apre un’indagine interna

Peggiorano le condizioni del bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo Tommaso, dopo il trapianto cardiaco effettuato lo scorso dicembre con un organo risultato poi danneggiato, è collegato ad una macchina di supporto vitale. Il Presidente della Regione Roberto Fico ha disposto l’attivazione dei poteri ispettivi e conoscitivi previsti in capo alla Direzione generale per la tutela della Salute della Regione Campania.
“Voglio esprimere a nome mio e della Giunta regionale della Campania la più profonda vicinanza alla famiglia del bambino ricoverato al Monaldi. È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce. Occorre fare totale e assoluta chiarezza su ciò che è successo e accertare ogni responsabilità. Con massima trasparenza e determinazione” ha spiegato il governatore.
