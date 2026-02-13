PUBBLICITÀ
HomeAttualitàTrapianto al cuore al Monaldi, la Regione apre un'indagine interna
AttualitàSalute

Trapianto al cuore al Monaldi, la Regione apre un’indagine interna

Mariapia Adamo
Di Mariapia Adamo
Ultima modifica:
Trapianto al cuore al Monaldi, la Regione Campania ordina l'ispezione:
Trapianto al cuore al Monaldi, la Regione Campania ordina l'ispezione: "Siamo vicini alla famiglia"
PUBBLICITÀ
Peggiorano le condizioni del bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo Tommaso, dopo il trapianto cardiaco effettuato lo scorso dicembre con un organo risultato poi danneggiato, è collegato ad una macchina di supporto vitale. Il Presidente della Regione Roberto Fico ha disposto l’attivazione dei poteri ispettivi e conoscitivi previsti in capo alla Direzione generale per la tutela della Salute della Regione Campania.
“Voglio esprimere a nome mio e della Giunta regionale della Campania la più profonda vicinanza alla famiglia del bambino ricoverato al Monaldi. È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce. Occorre fare totale e assoluta chiarezza su ciò che è successo e accertare ogni responsabilità. Con massima trasparenza e determinazione” ha spiegato il governatore.
PUBBLICITÀ
Mariapia Adamo
Mariapia Adamo

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati