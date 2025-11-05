PUBBLICITÀ
HomeCronacaTrasportava 70 batterie pericolose sull'Apecar senza assicurazione, fermato a Napoli
CronacaCronaca locale

Trasportava 70 batterie pericolose sull’Apecar senza assicurazione, fermato a Napoli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Trasportava 70 batterie pericolose sull'Apecar senza assicurazione, fermato a Napoli
Trasportava 70 batterie pericolose sull'Apecar senza assicurazione, fermato a Napoli
PUBBLICITÀ
 Nell’ambito dei controlli legati al Protocollo d’intesa Terra dei Fuochi, predisposto dalla Prefettura di Napoli per contrastare i reati ambientali, gli agenti dell’unità operativa Investigativa ambientale ed Emergenze sociali della Polizia Locale hanno bloccato un motocarro in via del Riposo. Il mezzo trasportava circa 70 batterie dismesse di alimentazione di autovetture e motoveicoli, classificate come rifiuti speciali pericolosi, pur non avendo alcuna autorizzazione. L’uomo alla guida è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Il veicolo, che è risultato privo della copertura assicurativa e dei documenti di circolazione, è stato sottoposto a sequestro.
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati