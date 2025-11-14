Trema la terra a Napoli, nella notte terremoto sul Vesuvio

PUBBLICITÀ

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.31, nell’area del Vesuvio. A rilevarla sono stati i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv.

L’epicentro è stato localizzato tra Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio, a una profondità di circa 2 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione dei comuni vesuviani e dell’area orientale di Napoli, svegliando molti residenti.

Il terremoto è stato percepito anche a Portici, Ercolano, Torre del Greco e, più a sud, in alcuni centri della provincia di Salerno come Scafati.

Secondo le prime verifiche, non risultano danni a cose o persone.