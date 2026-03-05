PUBBLICITÀ
HomeCronacaTremano ancora i Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.4 all'alba
CronacaCronaca locale

Tremano ancora i Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.4 all’alba

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tremano ancora i Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.4 all'alba
Tremano ancora i Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.4 all'alba
PUBBLICITÀ

Un terremoto di magnitudo Md 2.4 è avvenuto nella zona Campi Flegrei, alle 5.04 del mattino con epicentro in mare nell’area di Lucrino, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8280, 14.0857 ad una profondità di 3 km.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.4± 0.3 localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 05:04 ora locale (UTC ore 04:04) del 05/03/2026, alla profondità di 2,75 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro”, fa sapere in una nota il Comune di Pozzuoli.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati