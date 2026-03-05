Tremano ancora i Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.4 all’alba

Un terremoto di magnitudo Md 2.4 è avvenuto nella zona Campi Flegrei, alle 5.04 del mattino con epicentro in mare nell’area di Lucrino, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8280, 14.0857 ad una profondità di 3 km.
“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.4± 0.3 localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 05:04 ora locale (UTC ore 04:04) del 05/03/2026, alla profondità di 2,75 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro”, fa sapere in una nota il Comune di Pozzuoli.