Tremano i Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 2.8 e 2.5 a Napoli e provincia

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Due scosse di terremoto sono state registrate entrambe alle 23.12 di oggi, martedì 17 febbraio, nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato chiaramente percepito dalla popolazione, con particolare intensità a Pozzuoli e nei suoi quartieri, ma anche nei comuni vicini come Bacoli, Monte di Procida e Quarto, fino a raggiungere il tratto costiero tra Pozzuoli e Giugliano in Campania.

Le magnitudo sono state di 2.8 e 2.5, così come si evince dai dati diffusi dall’Osservatorio Vesuviano. Come avviene di frequente nell’area flegrea, la scossa è stata accompagnata da un forte boato, avvertito distintamente dai residenti.

