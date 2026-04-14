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Con profondo dolore, Bruno Giordano e famiglia annunciano la scomparsa di Susanna, la moglie tanto amata dell’ex attaccante di Napoli, Lazio e della Nazionale italiana, che ha accompagnato con affetto e discrezione tutta la sua vita.

Momento difficile per l’ex campione.

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Tremendo lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna

Lo stesso Bruno Giordano ha dato la notizia tramite i suoi profili social con un messaggio sobrio e toccante: “Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza. Per chi volesse darle l’ultimo saluto i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11:00 alla Chiesa San Pio X di Piazza della Balduina, a Roma. Bruno, Marco e Rocco”.

Il messaggio è firmato da Bruno Giordano, due i figli avuti con Susanna, Marco e Rocco, entrambi avviati al calcio professionistico (pur senza raggiungere i livelli del padre). Susanna era la seconda moglie di Bruno Giordano. Dalla prima unione con Sabrina Minardi (scomparsa nel marzo 2025) l’ex calciatore aveva avuto una figlia.