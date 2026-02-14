Treni Roma-Napoli e Roma-Firenze nel caos, stimati ritardi fino a 90 minuti

PUBBLICITÀ

Disagi alla circolazione ferroviaria da questa mattina sulle linee ad alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze a causa di due atti dolosi, mentre un terzo episodio è ancora in fase di verifica. A comunicarlo è il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sulla linea Roma-Napoli, la sala operativa di Rete Ferroviaria Italiana ha segnalato un’anomalia nel tratto compreso tra Salone e Labico. I tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli che ospitano i cavi fondamentali per la gestione del traffico ferroviario, alcuni dei quali risultano bruciati.

Problemi anche sulla Roma-Firenze, dove un altro atto doloso tra Tiburtina e Settebagni sta causando ritardi e deviazioni dei convogli. Un ulteriore episodio è in corso di accertamento tra Capena e Gallese, sempre sulla tratta ad alta velocità verso Firenze. Sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria per chiarire la dinamica dei fatti. Solo al termine degli accertamenti potranno iniziare gli interventi tecnici necessari al completo ripristino dell’infrastruttura.

PUBBLICITÀ