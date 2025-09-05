Triplo blitz anti droga tra Miano, Caivano e il Vesuviano: sequestrati oltre 4 chili di droga

PUBBLICITÀ

Proseguono senza sosta i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti, che nelle ultime ore hanno portato a tre distinti arresti tra Miano, Caivano e la zona di Sant’Antonio Abate.

Il primo intervento è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Napoli e dagli agenti del Commissariato Scampia, che mercoledì hanno tratto in arresto un 24enne napoletano con precedenti di polizia. L’operazione è scattata in via Urbano Rattazzi, dove, durante una perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto quattro involucri di hashish per un peso complessivo di circa 32 grammi, una dose di marijuana di circa 3 grammi e la somma di 5.790 euro suddivisa in banconote di diverso taglio. Contestualmente, in un sottoscala di un edificio adiacente tra via Urbano Rattazzi e via Cotugno, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato, ad opera di ignoti, ulteriori 49 involucri di marijuana per circa 66 grammi e 24 bustine di hashish per circa 95 grammi.

Il secondo arresto è avvenuto nella notte successiva a Caivano. Gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di controllo in via Circumvallazione Ovest, hanno notato uno scambio sospetto tra due uomini: uno di loro, un 40enne di Casagiove (CE) con precedenti, è stato immediatamente bloccato. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 10 bustine di cocaina (circa 5 grammi), 12 bustine di crack (circa 10 grammi) e 45 euro in contanti.

Il terzo intervento è stato portato a termine dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nella zona di via Sant’Antonio Abate, dove è stato fermato un 21enne napoletano con precedenti specifici. Il giovane, controllato a bordo della propria auto, aveva con sé un involucro di marijuana di circa 8 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di droga: circa 3,8 kg di marijuana, circa 400 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

In tutti e tre i casi, gli indagati sono stati tratti in arresto e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.