Troppi infortuni, la decisione finale di Conte sul metodo di lavoro da adottare

Il Napoli continua a fare i conti con un bollettino medico che sembra non avere fine. Una lunga serie di infortuni sta mettendo a dura prova il gruppo di Antonio Conte, mentre il metodo di lavoro del tecnico finisce nel mirino di tifosi, opinionisti e persino di qualche giocatore.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Conte non ha alcuna intenzione di cambiare rotta. Niente passi indietro, niente rivoluzioni: la sua filosofia resta la stessa, quella che ritiene decisiva per costruire squadre robuste e competitive. Lo schema è noto: intensità, disciplina, sacrificio. Elementi che lo scorso anno, ricorda la testata, portarono allo scudetto.

Conte non ignora la situazione: gli infortuni sono tanti, troppi. Ma non attribuisce la responsabilità ai carichi di lavoro. Piuttosto, sta iniziando a maturare una riflessione diversa: qualche acquisto estivo potrebbe non aver garantito le prestazioni fisiche e caratteriali attese.

È qui che cambia l’orizzonte. Il Napoli, consapevole delle criticità emerse, si sta già muovendo. A gennaio ci sarà spazio per intervenire e correggere il tiro, perché gli impegni si moltiplicano e la rosa, così com’è, rischia di non reggere il peso della stagione.