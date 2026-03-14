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Truffa della carta di credito a Napoli, si fa dare quella “vecchia” dalla vittima in cambio di una tagliata

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Truffa della carta di credito a Napoli, si fa dare quella
Truffa della carta di credito a Napoli, si fa dare quella "vecchia" dalla vittima dandogliene una tagliata
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Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano per truffa aggravata.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti a seguito di una denuncia presentata dalla vittima di una truffa telefonica. Nello specifico, la donna ha riferito agli agenti di essere stata contattata tramite sms da un finto operatore bancario il quale la invitava a contattare un numero telefonico per impedire un tentativo di fishing bancario.

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Truffa della carta di credito a Napoli, si fa dare quella “vecchia” dalla vittima dandogliene una tagliata

Mediante una serie di raggiri e artifizi, gli autori della truffa sono riusciti a farsi comunicare il Pin della carta fissando un appuntamento con la vittima, nel corso del quale la stessa avrebbe consegnato la propria carta, a loro dire bloccata, e ricevuto in cambio la nuova carta di credito. Poco dopo, presso la Stazione marittima è giunto il predetto a bordo di uno scooter il quale, fingendosi un corriere, ha consegnato una busta alla vittima ricevendo in cambio la sua carta di credito per poi allontanarsi velocemente.

La malcapitata, dopo essersi accorta che all’interno della busta vi era una carta di credito parzialmente tagliata e intestata ad una terza persona e, dopo aver riscontrato diversi prelievi avvenuti sul suo conto per un totale di 9.000 euro, si è recata presso gli Uffici dello scalo marittimo della Polizia di Stato per denunciare l’accaduto.

I poliziotti, a seguito di un’attività d’indagine lampo anche grazie all’ausilio degli agenti della VI Zona Polizia di Frontiera, hanno intercettato lo scooter in Calata Ponte di Casanova riuscendo a bloccare il predetto che è stato trovato in possesso di 1.745 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Ancora, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto 150 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, diverse schede Sim, la carta di credito intestata alla vittima e le casacche utilizzate dal finto corriere.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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