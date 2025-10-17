Truffa sul Superbonus, indagato un commercialista di Napoli

PUBBLICITÀ

I Finanzieri della Compagnia di Saronno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese, hanno concluso un’indagine nei confronti di 9 persone, indagate per reati di truffa aggravata finalizzata all’indebita percezione di erogazioni pubbliche, frode fiscale e altri reati tributari connessi all’emissione e all’utilizzo di fatture false, finalizzate alla fruizione illecita di crediti d’imposta.

L’attività investigativa ha riguardato una società operante nel settore dell’edilizia, la quale avrebbe emesso fatture per un totale di circa un milione di euro relative a lavori di efficientamento energetico effettuati, in regime di Superbonus 110%, su due immobili situati nel territorio di Saronno. Tuttavia, tali interventi risultano non essere stati eseguiti, né integralmente né parzialmente. I relativi crediti fiscali, sebbene fittizi, sono stati successivamente ceduti a diversi Istituti bancari.

PUBBLICITÀ

Il commercialista di Napoli

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle saronnesi, le condotte illecite sarebbero state messe in atto dall’amministratore della società, in concorso con un dipendente e con il coinvolgimento di due professionisti: un commercialista, regolarmente iscritto all’Albo di Napoli, che ha apposto i visti di conformità previsti dalla normativa per accedere ai benefici fiscali e un architetto iscritto all’Ordine degli Architetti di Lecco, che ha asseverato falsamente l’avvenuta esecuzione dei lavori.

L’analisi dei conti correnti aziendali ha inoltre permesso di accertare che, nel periodo 2021–2023, la società ha stipulato numerosi contratti di cessione del credito con diversi Istituti bancari, presentando documentazione tecnica riferita a interventi in realtà già rendicontati e liquidati da altre banche. Tale strategia ha permesso alla società di smaltire i crediti d’imposta, monetizzandoli sul mercato subito dopo averli inseriti nel proprio cassetto fiscale, in modo fraudolento.

Fatture false per lavori edilizi ‘fantasmi’

Per evitare l’aggravarsi delle conseguenze dei reati e tenuto conto del danno arrecato all’Erario, è stato proposto il sequestro dei crediti d’imposta illecitamente registrati, pari al 110% delle fatture false emesse a copertura degli interventi edilizi mai effettuati.

Infine, i risultati dell’indagine penale sono stati valorizzati anche sul piano tributario attraverso una verifica fiscale nei confronti della stessa società, conclusasi con la proposta di tassazione dei proventi illecitamente ottenuti dalle cessioni fraudolente dei crediti d’imposta.

Contrasto alle frodi fiscali

L’attività svolta conferma l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi fiscali, con particolare attenzione ai meccanismi fraudolenti finalizzati a indebite compensazioni e ad altre illecite operazioni correlate alla circolazione di crediti d’imposta fittizi.

Si evidenzia che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. La diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla competente Procura della Repubblica in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione.