Truffe agli anziani, campagna di prevenzione nei cimiteri di Napoli

Nell’ambito del progetto Occhio al truffatore, finanziato dal Fondo nazionale per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, a partire da sabato 18 ottobre prenderanno avvio appositi servizi di community policing presso i cimiteri di Poggioreale e Soccavo.

L’iniziativa prevede la presenza di Ufficiali e Agenti di Polizia Locale pronti a fornire alla cittadinanza informazioni, consigli e materiale informativo per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, particolarmente diffuso e in continuo aumento.

I servizi verranno estesi progressivamente nei nove cimiteri della città e proseguiranno per tutto il periodo notoriamente dedicato alla commemorazione dei defunti, con l’obiettivo di promuovere una maggiore sicurezza, consapevolezza e vicinanza tra la Polizia Locale e la popolazione anziana.

Progetto Occhio al truffatore

Il progetto “Occhio al truffatore” rientra nel più ampio programma di prevenzione e tutela delle persone anziane, volto a valorizzare l’ascolto, l’informazione e la collaborazione attiva tra istituzioni e comunità.

“Con questa iniziativa vogliamo rafforzare la presenza della Polizia Locale nei luoghi frequentati dagli anziani e dalle famiglie, per offrire non solo protezione, ma anche strumenti di conoscenza. Il contatto diretto con i cittadini è la chiave per prevenire le truffe e costruire una rete di fiducia che renda Napoli una città sempre più attenta, solidale e sicura”, evidenzia l’Amministrazione Comunale.