Truffe agli anziani, campagna di prevenzione nei cimiteri di Napoli
Truffe agli anziani, campagna di prevenzione nei cimiteri di Napoli

Di Redazione Internapoli
Nell’ambito del progetto Occhio al truffatore, finanziato dal Fondo nazionale per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, a partire da sabato 18 ottobre prenderanno avvio appositi servizi di community policing presso i cimiteri di Poggioreale e Soccavo.

L’iniziativa prevede la presenza di Ufficiali e Agenti di Polizia Locale pronti a fornire alla cittadinanza informazioni, consigli e materiale informativo per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, particolarmente diffuso e in continuo aumento.

I servizi verranno estesi progressivamente nei nove cimiteri della città e proseguiranno per tutto il periodo notoriamente dedicato alla commemorazione dei defunti, con l’obiettivo di promuovere una maggiore sicurezza, consapevolezza e vicinanza tra la Polizia Locale e la popolazione anziana.

Progetto Occhio al truffatore

Il progetto “Occhio al truffatore” rientra nel più ampio programma di prevenzione e tutela delle persone anziane, volto a valorizzare l’ascolto, l’informazione e la collaborazione attiva tra istituzioni e comunità.

“Con questa iniziativa vogliamo rafforzare la presenza della Polizia Locale nei luoghi frequentati dagli anziani e dalle famiglie, per offrire non solo protezione, ma anche strumenti di conoscenza. Il contatto diretto con i cittadini è la chiave per prevenire le truffe e costruire una rete di fiducia che renda Napoli una città sempre più attenta, solidale e sicura”, evidenzia l’Amministrazione Comunale.

