Anche quest’anno il Natale a Bacoli si preannuncia ricco di eventi ed iniziative. Un Natale ricco, soprattutto, di luci e di colori come le luminarie d’artista attraverso cui sono sorti due veri e propri giardini incantati: il primo a tema Disney in Villa Comunale, il secondo al Parco Borbonico a tema marino.

Due bellissimi luoghi per bambini e famiglie a cui vanno ad aggiungersi tante altre iniziative luminose che hanno coinvolto anche le frazioni di Baia e Capo Miseno.

Tutto pronto per “Christmas in Bacoli”: oltre 40 appuntamenti tra mercatini, concerti e spettacoli

Oltre 40 appuntamenti spalmati in maniera praticamente ininterrotta dall’Immacolata all’Epifania, caratterizzati da musica, danza, animazione, spettacoli e iniziative anche nei festivi e pre-festivi. Sono 13 i concerti di musica classica e della tradizione natalizia, tra cui quelli canonici di Natale, Capodanno e dell’Epifania, distribuiti in sette chiese del territorio.

Eventi che riguardano sia gli spazi all’aperto, come le vie del centro storico, la villa comunale, il porto di Baia e Piazza Rossini ma anche i principali poli culturali della città, come la Biblioteca di Villa Cerillo, con le letture natalizie e il dono dei “libri al buio”, il vivace Parco Borbonico, con il Palazzo dell’Ostrichina e la Casina Vanvitelliana, e la rinnovata Casa della Cultura con tanti appuntamenti per bambini grazie alla rassegna ad essi dedicata “It’s Christmas Time in Cappella”.

Non solo: un calendario nel calendario, quello proposto dalla parrocchia di Sant’Anna, Gesù e Maria, con tanti momenti conviviali, artistici e di riflessioni legati alla conoscenza approfondita della nostra città.

Il calendario degli eventi

Non solo eventi culturali ma anche gli attesissimi mercatini, attraverso due esperienze differenti:

– quelli itineranti dell’artigianato e dell’hobbistica, a cura dell’associazione Dreamdolls che, dopo aver toccato le tappe di Baia e Fusaro nel mese di novembre, proseguiranno a dicembre con il quartiere di Cappella Vecchia (6-7-8) e Villa Comunale (13-14);

– quelli di Natale che dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 animeranno in maniera permanente Piazza Rossini al Fusaro.

Ben quattro mostre artistiche da non perdere:

– Dal 28 novembre al 21 dicembre 2025, presso la Chiesa di Sant’Anna: “Vie Salutis”, mostra di 14 artisti sul tema del sacro;

– Dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, in Casina Vanvitelliana, la “Mostra degli Artisti Flegrei” a cura della Associazione Bottega d’Arte Napoletana;

– Dal 12 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, nelle sale superiori del Palazzo dell’Ostrichina, la mostra fotografica “Discovery Campi Flegrei” a cura di Emiliano Baldari;

– Dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, sempre in Casina Vanvitelliana, la mostra fotografica “Simbiosi” di Manuela Marotta.

Gli immancabili aperitivi delle due vigilie, il 24 dicembre nel centro storico di Bacoli ed il 31 sul Porto di Baia, con tanti dj set a scambiarsi la consolle e tanta animazione per tutti i gusti. Una progettualità inclusa nel Calendario degli Eventi Metropolitani 2025-2026, insieme allo spettacolo di danza itinerante “Lo Schiaccianoci on the road” che l’anno scorso ha fatto registrare numeri sorprendenti in termini di partecipazione cittadina.

E per brindare al nuovo anno, due straordinari concerti di piazza:

– venerdì 2 gennaio con Gianluca Capozzi, è uno degli artisti più amati del panorama musicale partenopeo, con oltre 30 anni di carriera;

– sabato 3 gennaio con il replay dello spettacolo “Nostalgia 90”, che ha avuto un incredibile successo di pubblico e di critica durante l’ultima festa patronale, preceduto da “Italianissima LIVE”, una esibizione di artisti locali formato da Mariacristina Castaldo, Francesco Rosati e Salvatore Illiano, in un medley dedicato alla musica leggera italiana.

Gli eventi nel dettaglio

– 8 Dicembre 2025, dalle 15:00 alle 18:00, presso Casa della Cultura: “It’s Christmas Time in Cappella”. Consegna letterine a Babbo Natale con gli elfi + foto e leccornie;

– 8 Dicembre 2025, alle ore 19:30, presso Casa della Cultura: spettacolo “Tombolata Spiritosa”;

– 11 Dicembre 2025, alle ore 17:00, presso la Sala Giuseppe Scotto di Luzio del palazzo dell’Ostrichina: “Note e luci di speranza” concerto musicale dell’I.C. Plinio il Vecchio-Gramsci;

– 13 Dicembre 2025, dalle ore 16:00, presso il centro storico di Bacoli: “500 di luci e colori”, raduno di auto d’epoca 500;

– 13 Dicembre 2025, ore 18:00, presso Casa della Cultura: proiezione film di Natale in compagnia degli elfi;

– 13 Dicembre 2025, dalle ore 18:00, presso centro storico: “Christmas Drag Fest”, spettacolo a cura di Green Farm;

– 14 Dicembre 2025, ore 16:00, presso Casa della Cultura: laboratorio creativo con gli elfi “Creiamo insieme il nostro Natale”;

– 14 Dicembre 2025, ore 17:30, presso la Sala Giuseppe Scotto di Luzio del palazzo dell’Ostrichina: “Flash mob natalizio anni ’80” a cura di Dancing for Life;

– 15 Dicembre 2025, ore 16:30, presso la Biblioteca di Villa Cerillo: letture natalizie per bambini e a seguire l’iniziativa “Libri al buio”;

– 17 Dicembre 2025, ore 18:30, presso Casa della Cultura: proiezione film di Natale in compagna degli elfi;

– 18 Dicembre 2025, ore 18:00, presso la Chiesa di Sant’Anna: “Cuma cristiana e bizantina”, presentazione degli ultimi scavi effettuati presso il Parco Archeologico di Cuma;

– 19 Dicembre 2025, ore 16:00, presso Casa della Cultura: karaoke, musica, balli e spettacolo di magia;

– 19 Dicembre 2025, ore 20:00, presso Casa della Cultura: concerto di musica classica “CarannantEnsamble” a cura del M° Giuseppe Carannante;

– 20 Dicembre 2025, dalle 11:00, presso il Lago Miseno: “Babbo Natale in Sup” a cura di Sup Go Italy;

– 20 Dicembre 2025, ore 16:00, presso Sala Giuseppe Scotto di Luzio del palazzo dell’Ostrichina: Spettacolo di danza “Xmas in the air”

– 20 Dicembre 2025, ore 19:00, presso la Chiesa di San Filippo Neri a Lucrino: concerto di musica sinfonica

Ensamble sinfonico di Maddaloni (CE)

– 20 Dicembre 2025. ore 20:00, presso Casa della Cultura: Musical “S’è pers ù parruchiano”;

– 20 Dicembre 2025, ore 20:00, presso Chiesa di Sant’Anna: karaoke natalizio;

– 21 Dicembre 2025, dalle ore 17:00, dalla Chiesa di San Gioacchino e in corteo presso il centro storico fino in Villa Comunale: spettacolo di danza itinerante “Lo Schiaccianoci on the road” a cura dell’Associazione Ar.Tù e del M° Antonio Colandrea;

– 22 Dicembre 2025, alle ore 17:00, presso la Sala Giuseppe Scotto di Luzio del palazzo dell’Ostrichina: concerto musicale dell’I.C. “Paolo di Tarso”;

– 22 Dicembre 2025, alle ore 19:00, presso la Chiesa di San Sosso a Miseno: concerto musica classica in una composizione con il clarinettista di Bacoli che opera presso l’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, il M° Mariano Lucci, accompagnato da voce e pianoforte;

– 23 Dicembre 2025, alle ore 16:30, presso la Sala Eduardo Scognamiglio di Villa Cerillo, “Nella neve” uno spettacolo teatrale per bambini basato sulle Storie di Natale, con interpreti vestiti a tema, incentrato su favole o testi letterari, a cura della compagnia teatrale “Il Teatro nel Baule”.

– 23 Dicembre, ore 19:00, presso la Chiesa Santa Maria del Riposo – Baia: “Luci e penombre”, concerto a lume di candela a cura del Collegium Philarmonicum;

– 24 Dicembre 2025, a partire dalle ore 11:00, presso il centro storico: aperitivo della Vigilia di Natale con postazione dj set;

– 26 Dicembre 2025, ore 18:00: spettacolo “Tableau Vivant” presso la Chiesa di Sant’Anna;

– 26 Dicembre 2025, ore 20:00, presso la Chiesa Cristo Re di Via Bellavista: Concerto di Natale, a cura del complesso Collegium Philarmonicum, diretto dal M° Gennaro Cappabianca;

– 27 Dicembre 2025, dalle ore 10:00, presso Casa della Cultura: “Bambini all’Opera”, evento natalizio gratuito per bambini e famiglie. Un laboratorio culinario festoso guidati da educatori e chef, prepareranno dolci tradizionali, pizze e altre delizie da offrire a genitori e nonni, in un clima di condivisione intergenerazionale;

– 27 Dicembre 2025, ore 19:00, presso la Chiesa di Sant’Anna: “Oltre la collina” in viaggio con Mia Martini;

– 28 Dicembre 2025, ore 19:00, presso la Chiesa di San Gioacchino in Bacoli: concerto di musica classica proposta dalla Young Musiké Orchestra;

– 29 Dicembre 2025, ore 19:00 presso la Chiesa di Sant’Antimo e Santa Filomena in località Torre di Cappella: canti di Natale a cura dell’Associazione “Corale Flegrea”;

– 30 Dicembre 2025, ore 19:00, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Torregaveta: “Ensambe Auralis” concerto di musica classica, natalizia e tradizionale;

– 31 Dicembre 2025, a partire dalle ore 11:00, presso il Porto di Baia: aperitivo della Vigilia di Capodanno con postazione dj set;

– 1 Gennaio 2026, ore 11:30, presso la Chiesa di Sant’Anna: Concerto di Capodanno con musiche e canti gospel a cura del Collegium Philarmonicum;

– 1 Gennaio 2026, ore 20:00, presso la Sala Giuseppe Scotto di Luzio del Palazzo dell’Ostrichina: spettacolo “Tombolata Show” con e di Emilio Massa;

– 2 Gennaio 2026, ore 20:00: concerto di Gianluca Capozzi;

– 3 Gennaio 2026, a partire dalle ore 18:00: concerto “Italianissima LIVE”, con Mary Castaldo, Francesco Rosati e Dj Illiano. A seguire, concerto del complesso “Nostalgia 90”;

– 4 Gennaio 2026, alle ore 19:00, presso la Sala Giuseppe Scotto di Luzio del palazzo dell’Ostrichina: concerto di musica classica, tributo a Ludovico Einaudi, con gli artisti del “Duo Parthenope”, il M° Angelo Barletta (pianoforte) e il M° Francesco Scalzo (violoncello).

– 6 Gennaio 2026, ore 10:00, presso la Chiesa di Sant’Anna: rappresentazione teatrale “Il Pastore della meraviglia”;

– 6 Gennaio 2026, ore 19:00, presso la Chiesa Santa Maria del Riposo di Baia: Concerto dell’Epifania della Banda “Città di Bacoli”.