Uccide la moglie nell'agguato, è caccia al killer diffuso l'identikit

Si stanno setacciando le campagne intorno a Villaga, nel vicentino, per trovare Pierangelo Pellizzari. Si tratta del 61enne stamattina avrebbe ucciso con 4 colpi di pistola la moglie Rita Amenze: caduta in un vero e proprio agguato. L’uomo ha aspettato la 31enne nigeriana nascosto nel parcheggio dell’azienda dove lavorava come operaia, la Meneghello Funghi di Noventa Vicentina. Si è appostato all’inizio del turno, poi ha esploso contro 4 colpi di pistola che non le hanno lasciato scampo.

Si indaga sul movente. I due era sposati da un paio d’anni e si stavano lasciando. Lui è conosciuto in paese: lavorava sporadicamente nei cantieri e viveva con l’aiuto dei sussidi del comune. Amenze aveva una figlia in Africa da una precedente relazione e manteneva la famiglia.