Ucciso a 19 anni, un solo colpo sparato: Marco Pio Salomone punito per uno ‘sgarro’

Un unico colpo. Chirurgico. Proveniente da un’auto che si è affiancata a quella dove si trovava Marco Pio Salomone in compagnia dei suoi amici. Un unico colpo fatale ma che ‘spiega’ molto della drammatica notte tra venerdi e sabato, la notte in cui un 19enne è stato ucciso come un boss a soli 19 anni. Quell’unico colpo spiegherebbe che il reale obiettivo fosse proprio lui, punito per qualche ‘sgarro’ non a livello di sistema ma di contese per il traffico di droga nella zona. Una guerra tra ‘muschilli’ che andrebbe avanti da tempo, almeno fin dal luglio scorso quando vi fu una sparatoria nella zona dove lo stesso Pio Salomone sarebbe stato arrestato a distanza di qualche settimana. In quel caso in via Sant’Eframo vecchio furono esplosi diversi colpi e gli investigatori non escludono che Salomone o qualche amico suo possa essere stato vittima designata. Gli spari della scorsa notte in via Generale Francesco Pinto potrebbero essere dunque il culmine di una vendetta inseguita da tempo. Secondo quanto raccontato dagli amici agli uomini della squadra mobile il colpo sarebbe arrivato «all’improvviso: “Abbiamo sentito uno sparo, subito ci siamo voltati e abbiamo visto che il nostro amico perdeva sangue dalla testa e abbiamo capito che era stato colpito”, Il proiettile, stando ai primi accertamenti medici, sarebbe entrato e uscito dal cranio, esploso in direzione della fronte. Per Salomone, trasportato al Cto, non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dagli uomini della squadra mobile (dirigente Giovanni Leuci) sezione Omicidi (guidata da Lucia Esposito).

I precedenti per droga

Marco Pio Salomone fu arrestato l’ultima volta nell’agosto dello scorso anno, qualche settimana dopo la stesa in via Sant’Eframo vecchio, in via Michele Guadagno. In quell’occasione furono i carabinieri della Compagnia Stella a bloccarlo insieme ad altri due giovanissimi. I tre erano su uno scooter appartenente ad uno di loro e nel sottosella del mezzo i militari trovarono 39 grammi e mezzo di marijuana e una pistola calibro 7,65 pronta a sparare. Sulla pietra fredda del muretto, 8 grammi di quella che si rivelerà cocaina rosa, divisi in tre bustine. Per tali motivi i tre furono arrestati.

