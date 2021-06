Ucciso per aver abbandonato il clan Lo Russo. L’omicidio, quello del ras Patrizio Serrao detto ‘Palli Palli’, ucciso a Melito in via Umbria nel gennaio del 2012. Un delitto che inaugurò la stagione dello ‘scambio di killer’ tra il gruppo dei ‘capitoni’ di Miano e gli Amato-Pagano. Oggi presso la Corte d’Assise d’Appello di Napoli (II sezione presidente Barbarano) è arrivata la sentenza per i due imputati, i ras Luciano Pompeo e Salvatore Silvestri. I due, difesi dall’esperto avvocato Domenico Dello Iacono, hanno incassato vent’anni di reclusione. Un risultato decisamente migliore rispetto ai trent’anni di reclusione incassati in primo grado. Decisive, oltre alle argomentazioni del loro difensore, si è rivelata l’ammissione degli addebiti fatta dai due imputati nei mesi scorsi. I due erano stati tirati in ballo dall’ex reggente del clan di Miano Antonio Lo Russo.

