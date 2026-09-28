Un Reddito ai cittadini della Campania, arriva la conferma dal M5S

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“Accolgo con grande favore le parole del presidente Roberto Fico sulla possibilità di costruire in Campania una misura regionale di sostegno al reddito destinata alle persone che oggi restano completamente escluse dagli strumenti nazionali. È esattamente la direzione sulla quale abbiamo chiesto alla Regione di lavorare con la mozione che ho depositato lo scorso luglio in Consiglio regionale”. Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Elena Vignati, prima firmataria della mozione per l’istituzione di una misura regionale di sostegno al reddito e inclusione attiva, sottoscritta anche dai consiglieri M5S Raffaele Aveta, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello e Luca Trapanese.

“Il punto centrale, come ha evidenziato il presidente Fico, è partire dalla platea di persone che non ricevono alcun sostegno e che oggi si trovano fuori dall’Assegno di Inclusione e dagli altri strumenti disponibili. Non possiamo accettare che chi vive una condizione di difficoltà economica e sociale rimanga semplicemente fuori da tutto”.

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“Con la nostra mozione abbiamo proposto proprio di individuare questa platea, definire criteri chiari di accesso e verificare le risorse necessarie per costruire una misura regionale seria e sostenibile. Il sostegno economico dovrà inoltre essere accompagnato da percorsi di formazione, orientamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale”.

“Le parole del presidente Fico rappresentano quindi un segnale importante e concreto. Adesso bisogna proseguire il lavoro istruttorio, individuare le risorse e costruire uno strumento capace di arrivare davvero a chi oggi non ha alcuna forma di protezione. Su questo percorso troverà tutto il sostegno e il contributo del Movimento 5 Stelle”, conclude Vignati.