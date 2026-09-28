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Novant’anni di Silvio Berlusconi raccontati attraverso i cambiamenti dell’Italia. È l’idea al centro dell’evento organizzato dal segretario campano di Forza Italia Fulvio Martusciello e dal senatore Maurizio Gasparri per il 29 settembre. La politica, la televisione, l’impresa, le immagini diventate storia.

I 90 anni di Berlusconi alla Mostra d’Oltremare, l’evento a Napoli per commemorare il “Cavaliere”

Un racconto a più voci, costruito per parlare non soltanto a Forza Italia ma al Paese e per mettere insieme generazioni diverse intorno alla figura di un uomo che dal 1994 ha condizionato oltre un ventennio della politica italiana.

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A guidare il pomeriggio sara’ il giornalista e conduttore Mediaset Giuseppe Brindisi, insieme a Martina Manzo e Fiorenza Ceniccola. Sul palco della Mostra d’Oltremare si alterneranno diversi giornalisti: Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama, Andrea Pancani, vicedirettore del tg La7, Pietro Senaldi, condirettore di Libero, Paolo Liguori, direttore editoriale di Tgcom24, e Vincenzo Di Vincenzo, direttore del Mattino. In video si collegheranno anche il segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’europarlamentare e responsabile nazionale della Consulta di Forza Italia Letizia Moratti.

“Abbiamo voluto un evento aperto, pop – spiegano Martusciello e Gasparri – capace di raccontare Berlusconi senza ingabbiarlo in una celebrazione. Il 29 non parleremo a noi stessi e non parleremo soltanto a Forza Italia: parleremo al Paese. Perché Berlusconi è stato politica, impresa, televisione, costume, comunicazione. E perché ancora oggi ragazzi che nel 1994 non erano neppure nati conoscono un suo gesto, una battuta, un’immagine”.

Il tutto con tanto di dolce “particolare”: stando a quanto appreso dall’AdnKronos, all’evento ci sarà anche una torta tricolore con in bella vista il simbolo di Forza Italia, sormontata da una fotografia che ritrae Silvio Berlusconi mentre ‘pulisce’ la sedia di Marco Travaglio da Michele Santoro. Un’immagine ormai diventata parte integrante dell’iconografia berlusconiana e subito virale.