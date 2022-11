Una ‘scultura umana’ per le donne senza voce, l’esibizione di Eugenio Ruggeri alla fiera Aestetica stupisce tutti

Una ‘scultura umana’ per dare voce alle donne sfruttate, maltrattate, emarginate e purtroppo a volte anche uccise. Quella di Eugenio Ruggeri è stata sicuramente una delle esibizioni più seguite della Fiera Aestetica, il Salone Mediterraneo della bellezza e del benessere tenutasi a Napoli lo scorso fine settimana.

Ancora una volta il lookmaker, originario di Villaricca, ha sbalordito tutti con un’opera che ha lasciato il pubblico presente a bocca aperta. Tante persone, infatti, hanno affollato domenica pomeriggio lo stand dei fratelli Cerqua, dove Eugenio Ruggeri era ospite.

Domenica pomeriggio alle 16:15 il tempo si è fermato per 20 minuti, tutti erano attoniti nel guardare quella donna che pian piano prendeva forma. Un lavoro certosino, quello di Ruggieri, che ha preparato la modella Noemi Luvrano per 4 ore, curando tutto, dall’abito al trucco fino al look. Per portare a termine il make up ha utilizzato i colori forniti da Nadia Izzo, manager della nota azienda Mac.

Per realizzare l’opera, Eugenio Ruggieri si è ispirato alla storia di Saman, la ragazza pakistana barbaramente uccisa in Italia per aver rifiutato nozze combinate. Una storia drammatica, di cui hanno parlato tutti i giornali nazionali ed internazionali. “La sua storia mi ha colpito profondamente, per questo motivo ho voluto dedicarle questa mia creazione e ricordare, in questo modo, anche tutte le altre donne dimenticate, che non hanno voce. La libertà di poter scegliere, di qualsiasi uomo o donna, è un bene prezioso da difendere e custodire”, dice Eugenio. Il colore nero non è stato scelto a caso, simboleggia il lutto. Sul corpo sono state applicate delle luci a led, nascosti da un velo da sposa realizzato con capelli sintetici.

La modella aveva una doppia testa, una che simboleggiava l’essere ed un’altra il volere. Proprio come Saman, che voleva la libertà ma che era invece prigioniera della cultura del suo Paese.

Insomma ancora una volta Eugenio Ruggeri ha confermato di essere molto più di un lookmaker, ma un creatore originale e anticonformista, capace di far riflettere anche con un’esibizione estetica.

