Un’altra mega vincita nella tabaccheria della fortuna, ‘Maxi Miliardario’ da 5 mln di euro

La provincia di Bologna balza ancora alle cronache dopo l’ennesima vincita milionaria. Al Tabacchino Rosso Blu di Quarto Inferiore infatti, sono stati vinti 5 milioni di euro con un gratta e vinci. Il biglietto fortunato era un Maxi Miliardario, e la vincita è avvenuta ai primi di marzo, ma per la conferma definitiva da parte della Lottomatica c’è voluta qualche settimana.

Da quanto si apprende al momento il fortunato non sarebbe un residente della zona. Una vincita incredibile, che conferma come la Dea bendata ami, a quanto pare, Bologna e la sua provincia.

“L’anno scorso a maggio 2 milioni. Pochi giorni fa 5 milioni. Non so cosa dire, succede spesso che qui si vinca coi Gratta e Vinci”. Alla pluripremiata (dalla sorte) tabaccheria Rosso Blu di Quarto Inferiore di Granarolo si festeggia un altro colpaccio: 5 milioni vinti nei giorni scorsi con un gratta e vinci “Maxi Miliardario”: un cliente abituale, un giovane dell’Est, che lavora in zona, “che per 15 giorni ha continuato a venire, ora non lo vedo da un paio di settimane”, conferma al telefono Dino Zuppiroli: “Secondo me è partito e se ne è andato al caldo”.

Zuppiroli ricorda bene quella giornata. “E’ arrivato da me, ha chiesto come fare a ritirare una vincita. Gli ho detto: se sono fino a 500 euro, te li do io”. “No, di più”. “Ah beh, fino a 10mila euro mi dai l’Iban e… ‘No, di più, di più!, continuava a dire, tremando. E’ venuto dietro al bancone con il gratta e vinci, e ho capito che aveva vinto 5 milioni”. Un’altra giornata fortunata al bar tabaccheria. La dea bendata pare davvero apprezzare il locale: la buona sorte con lotterie e gratta e vinci ormai è un dato di fatto, tanto da comparire anche in una recensione su Tripadvisor: “Brioche sopra la media. Gentilezza, servizio. Familiarità…e qualche volta si vince davvero. Hai la sensazione che i gestori vogliano portarti fortuna”.