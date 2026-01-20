Ustionato mentre passeggia in strada nel Napoletano, l’agonia di Manuel

Correva lo scorso giugno quando una tragedia sfiorata scosse i comuni di Pollena Trocchia e Sant’Anastasia: Manuel, un bambino di soli 11 anni, rimase gravemente ustionato alle gambe mentre camminava su un marciapiede in via Mazzini. Un’auto parcheggiata illegalmente sul suolo pubblico, apparentemente in riparazione presso un’officina locale, prese improvvisamente fuoco travolgendo il piccolo con fiamme alte diversi metri
A distanza di mesi, la situazione per Manuel resta drammatica. Oggi ha 12 anni e porta ancora i segni profondi di quel giorno. Manuel ha le gambe gravemente compromesse, presenta seri problemi di deambulazione e non può più frequentare la scuola. Davanti a lui, un lungo calvario fatto di numerosi interventi chirurgici e di chirurgia plastica.