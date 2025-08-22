Vacanze fortunate a Praia a Mare, vinti 50mila euro a Lotto e 10eLotto

PUBBLICITÀ

La Calabria protagonista dell’estrazione di ieri sera, giovedì 21 agosto, del Lotto e del 10eLotto, con vincite complessive – segnala Agimeg – per oltre 80.000 euro.

Praia a Mare, la vincita più alta al Lotto

Il colpo più significativo è stato messo a segno a Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Un giocatore, con una puntata da 5 euro effettuata in una ricevitoria di via Giovanni Gentile, ha centrato una quaterna sulla ruota di Roma con i numeri 9-19-24-54, portando a casa – sottolinea Agimeg – un premio da 50.596 euro. Si tratta della vincita più alta al Lotto realizzata nel concorso di ieri.

10eLotto, due vincite con la modalità frequente

Sempre nell’estrazione di ieri sera, la fortuna ha premiato anche due giocatori del 10eLotto in Calabria. A Oppido Mamertina (Reggio Calabria), in una ricevitoria di corso Razza Luigi, è stato centrato un “8” con la modalità frequente, che ha trasformato una giocata da 15 euro in una vincita da 20.000 euro. A Catanzaro, in viale Vincenzo Gattoleo, un’altra schedina fortunata ha realizzato un “8” con una puntata da 1 euro, regalando un premio da 10.000 euro.