Vaccini ai bimbi fragili dai 5 agli 11 anni, si potrà andare anche al Policlinico di Napoli

Al via mercoledì 22 dicembre le vaccinazioni anti-Covid al Policlinico di Napoli per i “fragili” dai 5 agli 11 anni.

Vaccinazioni per i fragili dai 5 agli 11 anni

La struttura ospedaliera apre le porte alle vaccinazioni per i bambini fragili nella fascia che va dai 5 agli 11 anni. “Noi vogliamo contribuire alla campagna vaccinale” dichiara Staiano, direttrice UOC di Pediatria Generale al Policlinico di Napoli e presidente della SIP Società Italiana di Pediatriapediatria. Continua poi spiegando che l’inizio della campagna vaccinale in questa fascia è: “importante nell’ambito di fronteggiare la diffusione di infezioni in questa età che sono sempre più significative“.

Gli orari per sottoporsi alla dose

I piccoli vaccinandi dovranno ovviamente essere accompagnati da un genitore o un tutore legale. Con documento di riconoscimento e tessera sanitaria potranno effettuare il vaccino dalle 14 alle 20. La vaccinazione potrà avvenire solo dopo aver registrato i piccoli sul sito “opendayvaccini.soresa.it“. Le registrazioni per il 22 si sono chiuse alle 20 del 20 dicembre.

Le dichiarazioni della Direttrice Staiano

“Riteniamo che i bimbi vanno protetti per le infezioni e per limitare la circolazione del virus che ci attacca anche con le nuove varianti” continua la direttrice Staiano. “E’ importante per i bambini farli tornare alla loro vita normale, a giocare, a tornare a scuola, senza ricorrere alla distanza didattica, né a ripetere i tamponi per vedere se hanno infezioni” precisa poi. I piccoli vaccinandi del Policlinico sono purtroppo già affetti da altre “fragilità”. La direttrice Staiano spiega meglio: “Apriamo le nostre porte ai bambini fragili con patologie croniche, sappiamo che in Italia parliamo di un milione di bambini su un totale di circa dieci milioni“.

Staiano sostiene che il dialogo sia fondamentale per tranquillizzare i genitori. “Vogliamo aprirci a loro qui a Napoli e parlare anche con le mamme, molte delle quali vogliono aspettare ma devono invece capire l’importanza di oggi” dichiara. Racconta poi un suo personalissimo episodio per cercare di tranquillizzare i genitori e i piccoli: la storia del piccolo nipotino. “A mio nipote, che fa 7 anni a inizio gennaio, volevo fargli il vaccino qui ma invece è andato con i suoi amici sabato alla Mostra d’Oltremare“. Continua poi sottolineando la “tranquillità” del nipotino: “Mi ha mandato le sue foto di clown, dicendomi ‘nonna non ho sentito dolore’” racconta.