Valentina Brusciano orgoglio di Secondigliano, terzo posto alla finale campana di Miss Italia

E’ una 19enne puteolana la vincitrice della finale campana di Miss Italia. Sabato 3 settembre, in piazza Eugenio Abbro a Cava de’ Tirreni, è stata “incoronata” Cristina Palumbo, spuntandola su altre 50 concorrenti e accedendo così al prossimo importante step del prestigioso concorso di bellezza. Originaria di Pozzuoli, la giovane e bella Cristina avrà ora accesso alle prefinali nazionali della 83esima edizione della storica kermesse. Seconda classificata Paola Malfi, terzo gradino del podio per Valentina Brusciano. Valentina Brusciano, di Secondigliano, era già arrivata al secondo posto alle selezioni provinciali. Diplomata all’istituto d’arte settore moda, Valentina lavora in un’azienda di costumi donna. Inoltre, nonostante la giovane età, ha anche un brand di costumi tutto suo.

“Secondigliano ha tante cose belle e giovani con tanta voglia di fare – dichiara Valentina -. “Voglio portare il mio quartiere in alto e so che non sono solo io a farlo ma molti altri ragazzi con le mie stesse intenzioni. Io sono nata a Secondigliano e qui mi costruirò il mio futuro, e non smetterò di amarla nonostante i suoi difetti”, conclude Valentina.