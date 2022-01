Valeria Marini parla delle violenze subite: “Avevo 16 anni, lui 30. Mi salvò mia madre”

Valeria Marini si sfoga all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La showgirl ha raccontato del suo complicato rapporto con l’amore: “Purtroppo ci sono cose che io non sono mai riuscita a superare e le ho mascherate buttandomi sul lavoro”. Ci sono stati anche momenti molto difficili, in cui ha subito violenze: “Ero molto giovane, avevo 16 anni. Lui era più grande, ne aveva circa 30”, ha detto ad Alfonso Signorini.

Lo sfogo di Valeria Marini al Grande Fratello Vip

“Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi e invece c’era solo voglia di sovrastarmi. È stata la mia mamma che mi ha portata via”. Valeria Marini ha poi aggiunto di aver sempre trovato uomini sbagliati: “Sembravano innamoratissimi di me e alla fine diventavano aggressivi. Ultimamente però ho imparato a difendermi”. Anche le altre storie importanti della sua vita, da Vittorio Cecchi Gori all’ex marito Giovanni Cottone, sono naufragate: “È sparito il giorno dopo il matrimonio, è stato annullato dalla Sacra Rota”. “Ci sono persone che ti sanno amare veramente e che ti sanno rispettare”, spiega infine Valeria Marini, che ammette di credere comunque ancora nell’amore.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [29/11/2020] | Valeria Marini distrutta a Verissimo, la confessione sull’ex fidanzato: «Una tragedia nella tragedia»

Una Valeria Marini distrutta quella che si è vista a Verissimo. La showgirl, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato della truffa subita dalla madre e non solo.

Valeria Marini parla della truffa alla madre

«Mia madre – ha raccontato l’attrice – è stata truffata per centinaia di migliaia di euro. Un uomo le ha fatto credere di fare falsi investimenti. Questa storia è durata due anni e mezzo, l’ha anche allontanata da me. Non mi rispondeva più al telefono. Anche io in passato sono stata truffata, anche in maniera peggiore. Bisogna denunciare».

Sul fidanzato: «Una tragedia nella tragedia»

Quando Silvia Toffanin chiede a Valeria Marini del fidanzato Gianluigi, lei replica: «Con il mio ex fidanzato è finita, è successo una cosa grave. Una tragedia nella tragedia. Ma non ne voglio parlare».