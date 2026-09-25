Vendeva smalti e profumi pericolosi, chiusa l’attività nell’Agro Aversano

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I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Caserta, nell’ambito delle attività svolte dal Corpo mirate al contrasto al fenomeno della contraffazione e della distribuzione di prodotti non sicuri, nei giorni scorsi hanno effettuato un controllo ad un’impresa operante dell’agro aversano esercente l’attività di “stoccaggio di prodotti di

elettronica, cosmetici e profumeria”.

All’atto dell’accesso presso l’azienda, selezionata sulla base di alcune incongruenze rilevate dall’incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati in uso al Corpo e dai controlli su strada effettuati dalle pattuglie, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno riscontrato la presenza di numerosi pallets, sapientemente occultati in alcuni vani del

magazzino.

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Il successivo controllo dei contenitori di cartone, ancora imballati, ha permesso di accertare la presenza di oltre 13 mila prodotti cosmetici creme, prodotti per l’igiene, smalti, profumi dalla provenienza incerta e privi delle indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza prodotti.

La merce, pertanto, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre, gli approfondimenti compiuti sulle posizioni di impiego del personale presente presso l’operatore economico hanno consentito di accertare la presenza di 6 lavoratori “in nero”

con la conseguente segnalazione della violazione agli organi competenti per l’adozione del provvedimento di sospensione immediata dell’attività imprenditoriale e per la contestazione della cosiddetta maxi-sanzione, pari a un massimo di 11.700 euro per ogni lavoratore irregolare.