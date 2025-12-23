PUBBLICITÀ
“Vendo libri e disegni per fare il regalo alla mia sorellina”, la commovente storia di Natale a Mugnano

Una situazione difficile, e la voglia di un bambino di fare un regalo di Natale alla sorellina di tre anni.

A Mugnano, un 11enne vendeva libri e disegni davanti a un negozio di giocattoli, con l’obiettivo di poter comprare qualcosa alla piccola. La responsabile dell’attività lo ha notato e ha chiamato i carabinieri.

La pattuglia della stazione di Mugnano, intervenuta, ha trovato il ragazzino da solo all’esterno del negozio. Ai militari ha spiegato di aver portato con sé alcuni libri scolastici e disegni fatti a mano per racimolare qualche euro. Il bimbo ha raccontato anche di non andar bene a scuola e di non essersela sentita di chiedere soldi a suo padre. Peraltro la loro situazione familiare è complessa, con la prematura perdita della mamma.

Nel frattempo il papà si era presentato in caserma per denunciarne la scomparsa: il figlio si era allontanato da casa approfittando di un momento di distrazione. Poco dopo l’uomo ha raggiunto la pattuglia per riabbracciarlo.

Ricostruita la vicenda, i carabinieri hanno deciso di acquistare di tasca propria un regalo per il piccolo e uno per la sorellina. Il bambino è stato quindi poi un po’ di tempo in caserma con i militari, prima di rientrare a casa insieme al padre. L’uomo, commosso, ha acconsentito a scattare alcune foto ricordo. Il bambino è stato riaffidato al genitore senza conseguenze.

