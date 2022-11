Venerdì a Giugliano la presentazione dell’ultimo libro di Tobia Iodice, appuntamento nella chiesa delle Concezioniste

Giugliano. Dopo il lusinghiero successo riscosso a Francavilla, a Pescara e, la scorsa settimana, a Napoli, venerdì 11 novembre, alle ore 17:30, presso la chiesa delle Concezioniste, in via Concezione, Tobia Iodice presenterà anche a Giugliano il suo ultimo lavoro ‘Dell’Amore, Del Miracolo e della Morte’. Tre donne alla Capponcina di Gabriele d’Annunzio. Il testo, pubblicato dalla casa editrice Carabba, la stessa per la quale facevano uscire le loro opere Pirandello e lo stesso d’Annunzio, racconta con stile accattivante e piglio romanzesco la vita di Eleonora Duse, la più grande attrice di tutti i tempi, Alessandra di Rudinì, figlia del Presidente del Consiglio dell’epoca, e Giuseppina Mancini, nobildonna fiorentina, che tra il 1898 e il 1910 vissero a fianco del Poeta nella villa che questi aveva preso in affitto e arredato secondo il suo gusto sfarzoso sui colli sopra Firenze.

Tre donne che, a dispetto di quanto convenzionalmente si crede, nella loro relazione con il Vate scoprirono una forza e un’indipendenza che nemmeno sospettavano di avere, e che le portarono a scontrarsi con le rigide regole della società e soprattutto della morale del tempo.

Un viaggio, dunque, estremamente affascinante nella biografia di tre donne di straordinaria modernità, che Tobia Iodice affronterà a Giugliano con accanto due ospiti d’eccezione. La prima è la dottoressa Angela Falco, tra le più importanti psicologhe napoletane, che traccerà una sua lettura della personalità della Mancini, erroneamente conosciuta tra gli studiosi dannunziani come “l’amante pazza”. L’altra relatrice sarà invece Antonella Mazzetto, suora della Provvidenza ed educatrice professionale, che confronterà il suo percorso di vita e di fede con quello di Alessandra di Rudinì, la quale dopo la fine della relazione con d’Annunzio si chiuderà in convento, morendo poi in odore di santità.

Un appuntamento, insomma, davvero imperdibile per appassionati e curiosi di d’Annunzio e non solo, che certamente riserverà non poche sorprese e scoperte. Modererà l’incontro la Prof.ssa Luisa Ciccarelli, membro del direttivo dell’Associazione Culturale “Minerva”, che ha voluto questo incontro con lo studioso e saggista giuglianese.