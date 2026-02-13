Vergara a segno in 3 competizioni: in Italia solo Thuram ha fatto meglio

PUBBLICITÀ

Antonio Vergara è certamente il calciatore del momento e non soltanto in ottica Napoli. Il talentino di Frattaminore ha convinto anche il ct della Nazionale Rino Gattuso che pensa di convocarlo per i play offi di qualificazione al Mondiale. Vergara dovrebbe ritrovare Gattuso, che gli aveva aperto le porte della prima squadra già ai tempi in cui sedeva sulla panchina partenopea: il giovanissimo trequartista partecipò, infatti, a diverse sedute d’allenamento ‘con i grandi’ impressionando il tecnico calabrese.

Ad impressionare oggi sono i numeri del numero 26, celebrati nelle scorse ore sui social dalla Ssc Napoli: Vergara è l’unico azzurro ad essere andato a segno in tutte e tre le competizioni in cui è stato utilizzato (tralasciando i 2 minuti in Supercoppa con il Milan, buoni solo per festeggiare l’accesso alla finale).

Un gol in Champions, uno in campionato ed uno in Coppa Italia, conditi da tre assist in soli 644 minuti. Numeri pazzeschi se si pensa che in Serie A soltanto altri 5 calciatori sono riusciti ad andare a segno in tre competizioni: Pasalic e Scamacca per l’Atalanta, Piccoli per la Fiorentina e Pio Esposito e e Thuram per l’Inter.

Tra reti e assist Vergara è risultato decisivo ogni 107 minuti, facendo meglio di tutti quanti gli altri, ad eccezione del centravanti francese dell’Inter presente in zona gol ogni 103 minuti ed addirittura capace di segnare in ben 4 competizioni (suo il gol nella semifinale di Supercoppa con il Bologna).

Numeri da urlo per l’ex Reggiana che soltanto un mese fa aveva collezionato appena 91 minuti in stagione.