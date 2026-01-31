Vergara ancora super, Conte indovina la mossa Gutierrez

Meret 7: Più disinvolto con i piedi in fase di impostazione, al 25’ compie un doppio prodigio prima su Piccoli e Gudmundsson. È ancora bravo su Piccoli, ma non può nulla sulla ribattuta di Solomon. attento al 75’ su Kean
Gutierrez 7: Di nuovo a destra, ma questa volta più smaliziato delle precedenti apparizioni. All’alba della ripresa segna un gran gol rientrando con il sinistro e corre ad abbracciare Conte
Buongiorno 5,5: Torna a comandare la difesa dopo il brutto infortunio a DiLo e lo fa senza grossi problemi. Prende un giallo abbastanza severo, perde lucidità e si fa bruciare da Piccoli.
Juan Jesus 6,5: Inizia con una buona chiusura utile a dimenticare quanto accaduto negli ultimi 2 match. con l’uscita di Di Lorenzo, Conte lo reinventa braccietto di destra e nel finale si fa apprezzare per una bella uscita palla al piede
Di Lorenzo 6: La maledizione degli infortuni colpisce anche il capitano stakanovista, che starà fuori a lungo. In bocca al lupo
Spinazzola 6: Bello il duello con Dodò, si propone meno del solito, ma quando lo fa si accende la spia del pericolo in casa Viola. Viene fuori alla distanza.
McTominay 6,5: Nel primo tempo ci prova con una rovesciata delle sue e quasi ci riesce al 39’ con un destro insiedioso. Con il livello della batteria al minimo, gioca un secondo premio tutto cuore, senza trovare la giocata vincente all’87’
Lobotka 6: Solito elastico con McT, fa respirare la squadra, ma é troppo leggero nell’azione che porta al 2-1
Elmas 6: Bella palla per Vergara al 20’, al 38’ quasi gli riesce una giocata che avrebbe mandato in visibilio il Maradona
Vergara 7,5: La personalità non gli manca e lo dimostra andando in gol sull’imbeccata di Hojlund e con iniziative da giocatore vero. Esce all’83’ stremato ed acciaccato
Hojlund 6: Assist vincente per Vergara. Cerco con insistenza la via del gol senza però trovare la porta.
Subentrati
Olivera 6: subentra e viene ancora una volta utilizzato come braccetto di sinistra con lo spostamento dell’intera linea difensiva dopo l’infortunio a Di Lorenzo. Attento e volitivo, bravo in paio di anticipi nell’ultimo quarto di gara
Giovane sv: Ad un passo dal primo gol in azzurro
Lukaku sv