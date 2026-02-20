Vergara sente il profumo della Nazionale, l’incontro con Bonucci

PUBBLICITÀ

Emerge un curioso retroscena risalente a Genoa-Napoli 2-3, disputata allo Stadio Luigi Ferraris. In tribuna era presente anche Leonardo Bonucci, oggi membro dello staff tecnico della Nazionale italiana guidata da Gennaro Gattuso. L’ex difensore sta seguendo dal vivo diversi incontri di Serie A per monitorare i possibili convocati in vista dei play-off mondiali di Marzo, osservando con attenzione i profili più interessanti.

Gli appunti di Bonucci su Vergara

Le telecamere di Cronache di Spogliatoio hanno immortalato Bonucci mentre prendeva nota durante il match. Sul suo quaderno comparivano le formazioni stampate delle due squadre e, tra i nomi degli azzurri, spiccava quello di Antonio Vergara, evidenziato con cura. In un’altra pagina, l’ex capitano della Juventus aveva annotato di suo pugno alcuni giocatori italiani del club azzurro: Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e ancora Vergara, inserito tra parentesi. Segni e simboli accanto ai nomi lasciavano intuire valutazioni tecniche in corso.

Dopo la gara, vinta dal Napoli grazie a un rigore conquistato proprio da Vergara, si è svolto un breve ma significativo colloquio in presenza anche del ds Giovanni Manna. Bonucci si è avvicinato al giovane centrocampista chiedendogli semplicemente: “Come stai?”. La risposta del calciatore è stata sorprendente per maturità: “Oggi è andata male”. Un giudizio severo verso se stesso, nonostante una prestazione complessivamente positiva e decisiva per il risultato finale.