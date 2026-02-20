PUBBLICITÀ
HomeSportVergara sente il profumo della Nazionale, l'incontro con Bonucci
Sport

Vergara sente il profumo della Nazionale, l’incontro con Bonucci

Martina Ferraro
Di Martina Ferraro
Ultima modifica:
Vergara osservato speciale per la Nazionale, Bonucci prende appunti
Vergara osservato speciale per la Nazionale, Bonucci prende appunti
PUBBLICITÀ

Emerge un curioso retroscena risalente a Genoa-Napoli 2-3, disputata allo Stadio Luigi Ferraris. In tribuna era presente anche Leonardo Bonucci, oggi membro dello staff tecnico della Nazionale italiana guidata da Gennaro Gattuso. L’ex difensore sta seguendo dal vivo diversi incontri di Serie A per monitorare i possibili convocati in vista dei play-off mondiali di Marzo, osservando con attenzione i profili più interessanti.

Gli appunti di Bonucci su Vergara

Le telecamere di Cronache di Spogliatoio hanno immortalato Bonucci mentre prendeva nota durante il match. Sul suo quaderno comparivano le formazioni stampate delle due squadre e, tra i nomi degli azzurri, spiccava quello di Antonio Vergara, evidenziato con cura. In un’altra pagina, l’ex capitano della Juventus aveva annotato di suo pugno alcuni giocatori italiani del club azzurro: Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e ancora Vergara, inserito tra parentesi. Segni e simboli accanto ai nomi lasciavano intuire valutazioni tecniche in corso.

PUBBLICITÀ

Dopo la gara, vinta dal Napoli grazie a un rigore conquistato proprio da Vergara, si è svolto un breve ma significativo colloquio in presenza anche del ds Giovanni Manna. Bonucci si è avvicinato al giovane centrocampista chiedendogli semplicemente: “Come stai?”. La risposta del calciatore è stata sorprendente per maturità: “Oggi è andata male”. Un giudizio severo verso se stesso, nonostante una prestazione complessivamente positiva e decisiva per il risultato finale.

 

 

PUBBLICITÀ
Martina Ferraro
Martina Ferraro

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati