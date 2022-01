Vergogna a Frattamaggiore, rubano sedia a rotelle e stampelle a un anziano

Frattamaggiore, rubano sedia a rotelle e stampelle a un 70enne. A denunciare quanto accaduto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli: “Lo scorso giovedì sera un anziano residente in via D’Ambrosio, nel comune di Frattamaggiore, si è visto portar via da ignoti la sedia a rotelle elettrica che aveva lasciato a caricare nell’androne del palazzo. Sparite anche le stampelle che erano state appoggiate sul mezzo. Un crimine vergognoso ai danni del 70enne che ha sporto subito denuncia al commissariato di Polizia, come confermato dal giornalista Gennaro Bianco di Bussola TV che sta seguendo la vicenda della quale è stata interessata anche la segreteria del sindaco. Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano a risalire in breve tempo agli autori di questa infamità con il supporto magari di alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona. Meglio ancora sarebbe se gli stessi autori dimostrassero di avere un briciolo di dignità restituendo al legittimo proprietario la sua carrozzella, indispensabile per muoversi liberamente per la città”.