Vergogna nel Napoletano, rubato il bambinello dalla chiesa della Madonna del Buon Consiglio

Rubato il bambinello dalla chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Grumo Nevano, guidata da don Raffaele Pagano. E’ successo ieri durante le celebrazioni per la festa dell’Immacolata Concezione. La statuetta è stata portata via senza che i presenti si rendessero conto di quanto stava avvenendo. Oltre al bambinello, sono sparite anche delle palline dall’albero di Natale allestito in chiesa. La statuetta era stata donata da un fedele che l’aveva regalata in segno di devozione. Al termine della celebrazione, la comunità parrocchiale ha trovato la culetta vuota. Sebbene non avesse un grande valore economico, il gesto discutibile ha diffuso lo sdegno generale. La comunità della Madonna del Buon Consiglio ha commentato: “Ennesimo gesto. Ma non avete vergogna di rubare una semplice pallina, un bambinello. Ripetiamo chiedete è vi sarà dato gratuitamente senza fare una brutta figura. Ci sono le telecamere. Vediamo tutto”.

I colpi di Natale

Un altro colpo di Natale è avvenuto a Posillipo in piazza San Luigi. E’ stato portato via un albero di Natale installato dal titolare del “Ke’ Bar Manzilli”. “Dopo momenti difficili e con tanti sacrifici, avevamo deciso di fare un albero di Natale per tutta la piazza dove ogni bambino avrebbe potuto appendere la propria letterina per Babbo Natale. Ma Posillipo e soprattutto piazza San Luigi sono abbandonati al proprio destino. L’altra notte due elementi hanno deciso di portar via quell’albero che per noi era segno di ripresa ma soprattutto di un amore che sembrava essersi spento”. Queste le parole del titolare del bar che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e a Gianni Simioli della Radiazza. “I furti di alberi di Natale sono una triste tradizione che combattiamo da anno contro le babygang. Non ci stupiamo più di fronte ad episodi del genere. Questo è grave perché significa che tutti siamo ormai assuefatti a questo degrado sociale e alla delinquenza”. Le dichiarazioni di Borrelli e del consigliere di Europa Verde delle Municipalità I Gianni Caselli.