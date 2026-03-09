PUBBLICITÀ
HomeCronacaVernici sversate nella fogna, fabbrica sequestrata nel Napoletano
CronacaCronaca locale

Vernici sversate nella fogna, fabbrica sequestrata nel Napoletano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Vernici sversate nella fogna, fabbrica sequestrata nel Napoletano
Vernici sversate nella fogna, fabbrica sequestrata nel Napoletano
PUBBLICITÀ

Continuano le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli sulle officine e gli opifici abusivi. Sequestrata un’attività nel comune di San Giorgio a Cremano, in via Cupa Mannini, su una superficie di 700 metri quadrati. L’opificio era dedito alla fusione, lavorazione, trasformazione, verniciatura e trattamento di prodotti metallici e non metallici.

Il proprietario, denunciato, era sprovvisto di autorizzazione allo scarico dei reflui pur utilizzando acidi sgrassanti e vernici che, senza alcun trattamento, finivano nella fogna pubblica. Non aveva altresì le necessarie autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, né qualsivoglia documentazione per la tracciabilità dei rifiuti. Denunciato il soggetti anche per la presenza di 5 dipendenti non regolarmente assunti.

PUBBLICITÀ

I controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio metropolitano, danno attuazione degli indirizzi operativi impartiti, a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla Terra dei Fuochi, in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati