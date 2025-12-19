PUBBLICITÀ
Verso le elezioni, Silvestro (FI): “Una coalizione civica per rilanciare Melito”

Verso le elezioni, Silvestro (FI): "Una coalizione civica per rilanciare Melito"
“La prossima tornata elettorale a Melito non sarà una semplice conta di voti, ma un vero e proprio spartiacque per il futuro della città. Essere l’unico Comune chiamato alle urne dopo uno scioglimento per infiltrazioni camorristiche ci pone davanti a una responsabilità storica che non possiamo e non dobbiamo ignorare”.

Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. “Il passato recente ha ferito profondamente il tessuto sociale e l’immagine della città – prosegue – Per questo motivo, oggi non c’è spazio per le vecchie logiche di spartizione o per personalismi sterili. Melito ha bisogno di una cura d’urto morale e amministrativa. Riteniamo indispensabile la costruzione di una coalizione di chiaro stampo civico: un’alleanza che metta al centro le competenze, l’etica e, soprattutto, le forze sane del territorio. Parlo dei professionisti, delle associazioni, del mondo del volontariato e di tutti quei cittadini che in questi anni hanno guardato con dolore al declino delle istituzioni locali”, conclude Silvestro.

