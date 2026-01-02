Via Toledo cambierà look, al via dopo l’Epifania i lavori di rifacimento della strada

PUBBLICITÀ

Mercoledì 7 gennaio partirà la prima tranche degli interventi di ripavimentazione previsti in via Toledo, dal lato di piazza Trieste e Trento.

I lavori interesseranno sia la sede stradale che i marciapiedi, attraverso micro-cantieri che si sposteranno, alternativamente, da un lato all’altro della via per garantire sempre la percorribilità e limitare l’impatto sulle attività commerciali e sui continui flussi pedonali.

Via Toledo cambierà look, al via i lavori di rifacimento della strada: gli interventi previsti

Nel dettaglio, gli interventi consistono nella rimozione dei cubetti di porfido del capostrada e delle lastre in pietra lavica dei marciapiedi, nella demolizione dei relativi sottofondi, nel rifacimento dello strato di fondazione, nella posa delle zanelle, nella rimessa in quota dei chiusini e delle caditoie, con la pulizia di queste ultime, e nel rifacimento delle pavimentazioni, mantenendo i cubetti sulla carreggiata e utilizzando la pietra etnea per i marciapiedi.

“Come promesso, iniziano i lavori di ripavimentazione di un’arteria stradale fondamentale per i cittadini e i turisti. Via Toledo sarà così ancora più bella e sicura”, è il commento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“Si è scelto di far partire questi lavori dopo l’Epifania per superare il periodo di grandissimo flusso turistico che interessa la città di Napoli in queste festività. L’utilizzo dei micro-cantieri è la soluzione meno impattante, ma comporta una durata maggiore dei lavori. Inoltre, avendo valutato inefficace la metodologia costruttiva utilizzata nell’attuale configurazione delle pavimentazioni, adotteremo anche su via Toledo la tecnica che stiamo usando sul lungomare, molto più affidabile rispetto a quella che fu utilizzata in passato, che pone grande attenzione al sottofondo e ai materiali sottostanti”, conclude l’Assessore Comunale alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza.