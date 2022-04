(VIDEO). CR7 nei guai, distrugge il telefono di un bimbo autistico: ora è indagato dalla polizia

Continua il periodo di crisi per il Manchester United, reduce da un’altra sconfitta in casa dell’Everton. I Red Devils hanno vinto una sola partita nelle ultime cinque uscite ma l’incredibile prova vista contro i Toffees, quartultimi in Premier, non è proprio andata giù a Cristiano Ronaldo, con l’ex Juve finito al centro di una dura polemica social. Lo United non è riuscito a ribaltare la sfida di Goodison Park, terminata 1-0 per i padroni di casa grazie al gol di Gordon al 26′. Questo nonostante la presenza delle sue stelle: dal portoghese fino a Paul Pogba, subentrato a Fred verso la fine del primo tempo. Al termine del match, CR7 ha però completamente perso la testa, come si vede in un video che lo immortala mentre distrugge il telefono a un tifoso avversario.

Momento nero per Cristiano Ronaldo in Inghilterra. Sconfitto sul campo dell’Everton con il suo Manchester United, il portoghese si è reso protagonista di uno spiacevole episodio a fine gara finendo così al centro di un’accesa polemica social. Al termine del match infatti CR7 (che si è poi scusato proprio sui social) ha completamente perso la testa, come si vede in un video che lo immortala mentre distrugge il telefono a un tifoso avversario. E ora nuovi dettagli emergono dalla stampa britannica, che spiega come il tifoso in questione era un 14enne autistico che per la prima volta assisteva a una partita al ‘Goodison Park‘.

http://

“Ha filmato tutti i calciatori dello United che passavano e poi ha abbassato il telefono inquadrando la gamba sanguinante di Ronaldo – ha spiegato la madre del ragazzo al ‘Liverpool Echo’ –. Non ha neppure fiatato ma il portoghese gli ha preso il telefono e mio figlio è rimasto scosso e ha pianto, non riusciva ad accettare quello che era successo”. La polizia del Merseyside intanto ha confermato sempre al Liverpool Echo di essere “in contatto” con i due club dopo la “segnalazione di una presunta aggressione“ e che sta “indagando e revisionando le immagini delle telecamere di sicurezza“, chiedendo inoltre aiuto “a qualsiasi persona che possa dare informazioni su questo incidente“.