[VIDEO]. Follia tifo in Campania, “agguato” sulla Statale dopo Casertana-Catania

È stato, quello appena trascorso, un week-end di pura follia più che di calcio. Diversi sono gli episodi di violenza registrati tra le tifoserie delle squadre che si sono affrontate.

Dopo la partita Casertana-Catania vinta dagli etnei, alcuni tifosi hanno bloccato la Strada Statale 700, detta la Variante di Caserta, con i pullman di traverso ed hanno colpito le auto a sprangate. Un vero e proprio agguato.

Anche tra tifosi avellinesi e siracusani ci sono stati attimi di follia. I supporter campani e siciliani si sono incrociati sul traghetto per Messina (l’Avellino era impegnato proprio contro il Messina) che è rimasto devastato dopo gli scontri.

“Ancora una volta quelli che dovrebbero essere momenti di sport, di aggregazione, di condivisione, di gioia si sono trasformati in violenza e terrore – dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli -. Sono anni che certi pseudo-tifosi usano le partite come scusanti per dare sfogo ai propri barbari istinti e a violenze inaudite. Tutto questo va fermato. Che si applichino con rigore le leggi preesistenti e si studino nuovi protocolli e nuove misure più severe. Per certi soggetti non basta più il DASPO, occorre il carcere”.

