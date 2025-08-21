Video intimo rubato a De Martino e alla fidanzata, ipotesi tecnico ‘infedele’

PUBBLICITÀ

Il furto del video intimo tra Stefano De Martino e la sua fidanzata, Caroline Tronelli, sarebbe stato pianificato. La Procura ha aperto un’inchiesta sulla diffusione online del materiale rubato la notte del 9 agosto scorso dal server del sistema di sorveglianza nella casa a Roma della ragazza.

Come riporta il Corriere della Sera c’è anche l’ipotesi che l’intera operazione sia frutto dell’attività di hacker. Volevano la pubblicazione delle immagini già pochi minuti dopo l’acquisizione del file su un sito porno in una sezione specifica riservata ai video amatoriali e il titolo scelto: “De Martino”.

Sul caso sono in corso accertamenti sia dalla Procura di Roma sia da quella di Tempio Pausania, in Sardegna, visto che la prima denuncia di De Martino e della compagna, assistiti dagli avvocati Lorenzo Contrada, Angelo e Sergio Pisani, sarebbe stata presentata al commissariato di Porto Cervo.