Video intimo rubato a De Martino e alla fidanzata, ipotesi tecnico ‘infedele’

Il furto del video intimo tra Stefano De Martino e la sua fidanzata, Caroline Tronelli, sarebbe stato pianificato. La Procura ha aperto un’inchiesta sulla diffusione online del materiale rubato la notte del 9 agosto scorso dal server del sistema di sorveglianza nella casa a Roma della ragazza.

Come riporta il Corriere della Sera c’è anche l’ipotesi che l’intera operazione sia frutto dell’attività di hacker. Volevano la pubblicazione delle immagini già pochi minuti dopo l’acquisizione del file su un sito porno in una sezione specifica riservata ai video amatoriali e il titolo scelto: “De Martino”.

Sul caso sono in corso accertamenti sia dalla Procura di Roma sia da quella di Tempio Pausania, in Sardegna, visto che la prima denuncia di De Martino e della compagna, assistiti dagli avvocati Lorenzo Contrada, Angelo e Sergio Pisani, sarebbe stata presentata al commissariato di Porto Cervo.

Video privati di Stefano De Martino su web e chat, arriva lo stop del Garante alla diffusione

 

 

Redazione Internapolihttps://internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati