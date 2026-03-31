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I carabinieri, verso le 17 di ieri, sono intervenuti nell’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza a Scampia per la segnalazione da parte della dirigente scolastica di un ragazzo ferito da arma bianca all’altezza della gamba.

“Vieni in bagno con noi” e accoltellano alla gamba l’amico a scuola a Scampia

Dagli accertamenti è emerso che poco prima un 17enne in compagnia di altri ragazzi avrebbe con una scusa fatto andare il 14enne nei bagni della scuola. Lì il ragazzo più grande avrebbe tirato fuori un coltello mimando più volte di colpire il 14enne per poi colpirlo davvero alla gamba. A quel punto ci sarebbe stato un fuggi fuggi generale.

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I militari della stazione di Scampia hanno perquisito l’abitazione del 17enne dove hanno trovato un coltello a serramanico che era nascosto tra la biancheria intima del ragazzo in un comodino della sua stanza da letto, ma – tuttavia – non era compatibile con la ferita.

Ulteriori accertamenti, quindi, hanno permesso di comprendere come l’arma usata fosse stata nascosta nei pressi degli uffici dell’8ª municipalità del comune di Napoli da un amico del 17enne e che di anni ne ha 15. Andati sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il coltello verosimilmente utilizzato per ferire il 14enne. L’arma – un coltello a farfalla ancora intriso di sangue – era in un canale di scolo coperto a sua volta da un listello in legno.

Il 17enne è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma. Il 15enne è stato denunciato per favoreggiamento. Smartphone sequestrati dai militari che continuano ad indagare.