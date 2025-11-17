PUBBLICITÀ
Vigili per le partite al Maradona, il Tar condanna il Napoli a pagare

Gianluca Spina
Il Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato dalla Società Sportiva Calcio Napoli contro l’ingiunzione di pagamento da oltre 255mila euro del Comune relativamente all’impiego della Polizia Locale per le gare casalinghe del club azzurro.

La società azzurra ha sostenuto nel ricorso finito al vaglio della prima sezione del tribunale amministrativo regionale (prima sezione, presidente Vincenzo Salamone) che le partite del Napoli al Maradona fossero da considerare al pari delle manifestazioni di pubblico interesse, tesi non accolta dai giudici.

Gli avvisi di accertamento esecutivo di pagamento emessi dal Comune di Napoli notificati alla SSC Napoli riguardano gare casalinghe disputate nell’ambito del campionato di Serie A e per le Coppe Europee tra l’8 ottobre 2023 (Napoli-Fiorentina) al 24 novembre 2024 (Napoli-Roma).

