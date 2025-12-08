PUBBLICITÀ
Vigilia dell’Immacolata fortunata nel Napoletano, centrati due 5

Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nei concorsi di venerdì 5 e sabato 6 dicembre, come riporta Agipronews, vinti oltre 110mila euro con due “5” in provincia di Napoli, il primo a Piano di Sorrento nel Bar Tabacchi Bagnulo in via Bagnulo, 76, l’altro a San Giorgio a Cremano nel Tabacchi Improta in via Pittore, 184.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 dicembre, sale a 88,9 milioni di euro.

