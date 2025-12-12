PUBBLICITÀ
Villaricca si prepara per il Natale: tre settimane di festa tra concerti, eventi e mercatini

Villaricca si appresta a vivere il Natale tra musica ed eventi grazie alle iniziative del
cartellone di Città Metropolitana e dell’Amministrazione Comunale.

Si inizia questo weekend, dal 12 al 14 dicembre, a via Napoli con i mercatini natalizi
tra food, shopping, animazione e spettacoli. Sabato 13 alle ore 18.00, presso la Chiesa evangelica di via Chianese, il concerto “TheBlue Gospel Singers”, mentre domenica 14 alle 19.30, presso la Parrocchia San Giovanni Paolo II, Arteinmusica presenta il concerto “The Christmas Soul”.

Dal 19 al 21 Dicembre, il musical “il Grinch” presso i giardini di “Tenuta Tambaro” in via Bologna, dove il 20 e 21 dicembre si svolgerà il presepe vivente con la Parrocchia San Giovanni Paolo II, che ospiterà nel suo cortile l’arrampicata di Babbo Natale, prevista per il 21 Dicembre alle ore 11.

Il 26 Dicembre alle ore 19.30, ritornano i concerti con Illimitarte che si esibirà il “A World of peace” presso la Parrocchia Santa Rita da Cascia, mentre il 28 Dicembre il
coro gospel di Arteinmusica farà tappa alla parrocchia San Pasquale Baylon.

Il nuovo anno inizierà con il concerto di Carmine De Domenico e Friends, presso la Parrocchia San Francesco D’assisi il 4 Gennaio alle ore 19.30, ed a concludere il
cartellone degli eventi natalizi è lo storico raduno di auto e moto d’epoca, con
animazione e la suggestiva arrampicata della Befana in Piazza Majone, il 5 gennaio dalle ore 17.00, a cura di auto moto club Napoli Nord.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

