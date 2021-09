Può accadere che un giorno, grazie all’iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar “Estate 100×100”, ti ritrovi ad aver vinto 100 mila euro. Così è stato per molte persone, anche se qualcuno ancora non se ne è accorto.

Dei 100 premi da 100.000€ assegnati durante il concorso di sabato 26 giugno grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Estate 100×100”, infatti, sono 8 i premi non ancora riscossi. Per uno di questi il biglietto vincente è stato giocato in provincia di Napoli, a Casavatore, presso il Punto Vendita Sisal Illiano Francesco in Viale Guglielmo Marconi 23.

Le regioni dove sono state effettuate le vincite non riscosse sono: Lombardia (Mediglia – MI) Friuli Venezia Giulia (Pasian di Prato – UD), Marche (Acquasanta Terme – AP), Basilicata (Melfi – PZ), Lazio (Lenola – LT), Veneto (Cadoneghe – PD), Puglia (Brindisi – BR). A riferirlo è l’agimeg.