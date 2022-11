Vincenzo Malinconico batte di nuovo il Grande Fratello Vip, gli ascolti premiano la serie made in Campania

Gli ascolti tv di ieri sera parlano chiaro: la serie tv ‘Vincenzo Malinconico’ batte di nuovo il famoso reality Grande Fratello Vip. Al contrario di quanto il titolo delle serie televisiva potrebbe far pensare, ha avuto un vero e proprio boom di ascolti ieri.

Boom di ascolti per la serie Vincenzo Malinconico

Su Rai 1 la serie Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, diretta da Alessandro Angelini e tratta dai romanzi di Diego De Silva, con protagonista Massimiliano Gallo, ha incollato alla tv 3.416.000 spettatori pari al 18.9% di share. Mentre su Canale 5 Grande Fratello Vip, la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha incuriosito 2.659.000 spettatori pari al 20.8% di share. Rai 1 ha conquistato, quindi la maggior parte dei telespettatori italiani. La notizia lascia chiaramente di stucco. Il reality show, Grande Fratello Vip, è notoriamente seguitissimo, soprattutto dai più giovani. Inoltre, è questo il terzo appuntamento consecutivo che si rivela un successo strabiliante.

La trama delle serie

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso è trasmessa in prima serata dal 20 ottobre 2022. È diretta da Alessandro Angelini ed è tratta dai romanzi di Diego de Silva, editi da Einaudi Non avevo capito niente (2007), Mia suocera beve (2010) e Divorziare con stile (2017). La serie narra le vicende, per l’appunto, del partenopeo Vincenzo Malinconico. Il protagonista è un avvocato civilista, semi-disoccupato, semi-divorziato e semi-felice che non riesce mai a raggiungere la sufficienza in quello che fa. Più psicologo che avvocato, la cosa che gli riesce meglio nella vita è filosofeggiare e anche quando perde, e accade spesso, riesce sempre a trovare un modo per sorridere.

Il segreto del successo secondo l’autore

Ma qual è il segreto della nuova serie della Rai, tratta dal celebre ciclo letterario nato dalla penna di Diego De Silva, napoletano anche lui? Secondo lo scrittore proprio la natura dell’avvocato Malinconico, “un loser come tutti noi”, che “filosofeggia a vanvera ma è amato molto dalle persone”. Dunque, ancora una volta il senso di identificazione dell’individuo si conferma come tema privilegiato.