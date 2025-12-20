PUBBLICITÀ
HomeCronacaVincenzo Pepe morto nell'incidente a Pozzuoli, oggi l'ultimo saluto al 16enne
CronacaCronaca locale

Vincenzo Pepe morto nell’incidente a Pozzuoli, oggi l’ultimo saluto al 16enne

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Vincenzo Pepe morto nell'incidente a Pozzuoli, oggi l'ultimo saluto al 16enne
Vincenzo Pepe morto nell'incidente a Pozzuoli, oggi l'ultimo saluto al 16enne
PUBBLICITÀ

Lutto cittadino a Quarto nel giorno dei funerali di Vincenzo Pepe, il ragazzo di 16 anni vittima di un incidente stradale avvenuto il 15 dicembre scorso ad Arco Felice, località di Pozzuoli.

Le esequie si svolgeranno oggi, sabato 20 dicembre, alle ore 14 presso la Parrocchia “Gesù Divino Maestro” di Quarto, in provincia di Napoli. A comunicarlo è il sindaco del comune flegreo, Antonio Sabino.

PUBBLICITÀ

Vincenzo Pepe morto nell’incidente a Pozzuoli, oggi l’ultimo saluto al 16enne

Vincenzo stava andando a scuola per partecipare ad una gita, come raccontato negli scorsi giorni dai familiari. Purtroppo, assieme ad un amico di 17 anni, è stato coinvolto in un tragico incidente stradale. Il 41enne alla guida dell’auto è indagato per omicidio stradale.

La prematura scomparsa del 16enne ha scioccato tutta la comunità flegrea. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia arrivati in queste ore. Molti pubblicati anche sui social. “Era un ragazzo dolcissimo”, lo hanno ricordato in tanti.

Il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha proclamato il lutto cittadino a Quarto. “Come Comune di Quarto abbiamo proclamato il lutto cittadino così da esprimere il cordoglio dell’intera comunità e partecipare al dolore dei familiari. Un gesto di vicinanza e solidarietà per onorare la memoria di Vincenzo e per condividere, come comunità unita, il dolore di fronte a una tragedia che ha profondamente scosso la città di Quarto”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati