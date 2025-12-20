Vincenzo Pepe morto nell’incidente a Pozzuoli, oggi l’ultimo saluto al 16enne

PUBBLICITÀ

Lutto cittadino a Quarto nel giorno dei funerali di Vincenzo Pepe, il ragazzo di 16 anni vittima di un incidente stradale avvenuto il 15 dicembre scorso ad Arco Felice, località di Pozzuoli.

Le esequie si svolgeranno oggi, sabato 20 dicembre, alle ore 14 presso la Parrocchia “Gesù Divino Maestro” di Quarto, in provincia di Napoli. A comunicarlo è il sindaco del comune flegreo, Antonio Sabino.

Vincenzo stava andando a scuola per partecipare ad una gita, come raccontato negli scorsi giorni dai familiari. Purtroppo, assieme ad un amico di 17 anni, è stato coinvolto in un tragico incidente stradale. Il 41enne alla guida dell’auto è indagato per omicidio stradale.

La prematura scomparsa del 16enne ha scioccato tutta la comunità flegrea. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia arrivati in queste ore. Molti pubblicati anche sui social. “Era un ragazzo dolcissimo”, lo hanno ricordato in tanti.

Il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha proclamato il lutto cittadino a Quarto. “Come Comune di Quarto abbiamo proclamato il lutto cittadino così da esprimere il cordoglio dell’intera comunità e partecipare al dolore dei familiari. Un gesto di vicinanza e solidarietà per onorare la memoria di Vincenzo e per condividere, come comunità unita, il dolore di fronte a una tragedia che ha profondamente scosso la città di Quarto”.