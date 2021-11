Violenta aggressione a Qualiano, donna picchiata e insultata mentre fa manovra con l’auto

Aggredita solo per aver aver fatto una manovra con l’auto davanti ad un passo carrabile. E’ accaduto a Qualiano a Valentina, la donna ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri per l’accaduto.

Il racconto in radio

Venerdì 12 Novembre Valentina si trovava presso via Campana a Qualiano, a bordo della sua auto. Mentre eseguiva una retromarcia davanti ad un passo carrabile, sopraggiunge una Smart. Il conducente, nonchè proprietario dell’abitazione, infastidito e spazientito dalla manovra, scende dall’auto e inizia a colpire Valentina. Nei giorni seguenti la notizia viene annunciata in radio dove però viene detto che l’auto era parcheggiata davanti al portone, ma non era così.

La denuncia ai carabinieri dopo essere stata aggredita

Ma la versione di Valentina è leggermente diversa. Racconta infatti alla stazione dei carabinieri di Qualiano che una volta arrivata con la sua Lancia Y all’altezza di un negozio di abbigliamento, si ferma per far salire la mamma e la figlia di due anni per poi ripartire immediatamente lasciando così libero il passo carrabile. A quel punto il conducente della Smart, un ragazzo di 25 anni, inizia ad urlarle contro con frasi del tipo: “ti devi muovere” o con offese: “sei una scema”, queste le parole fatte refertare dalla ragazza ai carabinieri nella denuncia.

Subito dopo il conducente della Smart scende dall’auto iniziando a spingere la ragazza, a colpirla con calci ed a stringerle il collo. Il tutto davanti agli occhi spaventati ed increduli della mamma e dalla figlia di soli due anni. La mamma della ragazza inizia quindi ad urlare per richiamare l’attenzione dei passanti, l’aggressore spaventato scappa via.

Valentina, visti i danni riportati, si reca all’ospedale di Giugliano. Il medico di turno riscontra, a seguito della visita, contusione della spalla, contusioni al viso, al cuoio capelluto e al collo.