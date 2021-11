Condannato per maltrattamenti in famiglia, scarcerato giovane di Qualiano

Scarcerato giovane qualianese arrestato per maltrattamenti in famiglia, estorsione aggravata in danno dei familiari e violenza privata. Si è celebrato oggi, presso il Tribunale di Napoli Nord, il processo con rito abbreviato a carico di P. O. P., giovane qualianese tratto in arresto il 15 agosto 2021 in flagranza di reato mentre perpetrava maltrattamenti in danno dei familiari.

Veniva subito condotto alla Casa Circondariale di Poggioreale da dove oggi, all’esito del processo, celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, veniva scarcerato e collocato agli arresti domiciliari fuori regione.

La richiesta del Pubblico Ministero di condanna alla severa pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione è stata disattesa dal Giudice che, accogliendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Giovanni Cacciapuoti, ha inflitto una condanna sensibilmente più mite, anni 4 e mesi 4 di reclusione, accogliendo altresì la richiesta di scarcerazione e collocamento in regime di arresti domiciliari.