Vivi la tua estate tra i tesori della Sicilia e scopri il mondo degli iGV Club

La Sicilia è una terra dal fascino immenso, che ogni volta regala ai visitatori un’esperienza unica e straordinaria, arrivando a realizzare ogni desiderio: è la meta perfetta per chi ama trascorrere la giornata sulla spiaggia, di fronte ad un mare splendido e trasparente, è ricchissima di testimonianze storiche e di opere d’arte, offre infiniti itinerari da scoprire viaggiando con il mezzo preferito: a piedi, in mountain bike, a cavallo, in fuoristrada.

È il luogo ideale per le coppie in cerca di relax, romanticismo e intimità così come per chi ama il divertimento e lo sport, e se il tempo non è dei migliori, si può sempre passare la giornata a scoprire gli antichi borghi, le città d’arte, le mostre e i musei.

Una regione da scoprire e da vivere con tutti i cinque sensi: dalla bellezza intensa e a tratti selvaggia del paesaggio ad un clima mediterraneo e sempre gradevole, dall’enorme patrimonio storico e culturale ai sapori forti di una cucina che proviene da antiche tradizioni.

Viaggiatori solitari, coppie tranquille e romantiche, compagne di amici di ogni età, famiglie con bambini: tutti possono trovare la loro dimensione e trascorrere una vacanza da sogno, organizzando il proprio soggiorno in uno dei due fantastici villaggi in Sicilia firmati iGV Club: Baia Samuele e Marispica.

Per l’estate del 2022, gli ospiti degli iGV Club siciliani hanno l’opportunità di risparmiare ulteriormente sui prezzi, comunque vantaggiosi, offrendo sconti e riduzioni a chi prenota in anticipo.

Prenotare con un certo anticipo è sempre consigliato, considerando la grande affluenza di turisti che ogni anno riguarda la Sicilia, iGV ha inoltre deciso di premiare chi prenota entro il 30 giugno con il 30% di sconto, e con ulteriori sconti in base al periodo scelto e alla durata del soggiorno. Un’occasione da non perdere per conoscere una regione meravigliosa, per trascorrere una vacanza rilassante e, al contempo, risparmiare.

Vacanze in un iGV Club: un’esperienza straordinaria e indimenticabile

Trascorrere le vacanze in un iGV Club è la scelta giusta per scoprire la Sicilia, e per dedicarsi al relax, alle attività sportive preferite e al piacere di un mare splendido e smeraldino. Tutti gli iGV Club si distinguono pe il servizio di alto livello e i costi comunque contenuti, con la possibilità di usufruire della libertà di un residence e dell’eleganza di un resort esclusivo, accogliente e confortevole.

Il Club iGV Baia Samuele è situato sulla Costa Iblea, una delle località di mare più belle di tutta la Sicilia. Una costa lunga oltre 50 chilometri, costituita da un susseguirsi di spiagge dorate e di un mare limpido e blu: un ambiente veramente paradisiaco, perfetto per chi ama le passeggiate romantiche e rilassanti, la vita di spiaggia tra sole e acqua, e le escursioni alla scoperta di antiche città dall’atmosfera magica e coinvolgente.

Infatti, la Costa Iblea si trova a breve distanza dalla città di Modica, nota in tutto il mondo per lo straordinario patrimonio architettonico in stile Barocco Siciliano, che ha permesso alla cittadina di ottenere il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità.

Forse non tutti sanno che Modica è famosa non solo per l’architettura barocca, ma anche per il celebre cioccolato, il primo ad avere ottenuta la certificazione IGP.

Baia Samuele non è l’unico iGV Club siciliano: i turisti che trascorrono le vacanze in quest’isola fantastica possono scegliere anche di soggiornare all’iGV Club Marispica, a breve distanza da Pozzallo e da Ispica, in una zona di grande valore sia naturalistico che storico. Una vacanza al Club iGV Marispica è di particolare interesse per i fans del Commissario Montalbano, poiché è possibile recarsi in visita nei luoghi più significativi della famosa serie televisiva.

Elegante e funzionale, il Club iGV Marispica sorge in un punto dove la bellezza del mare e della spiaggia si confonde con splendide aree di vegetazione mediterranea e rigogliosi giardini. Il fascino del paesaggio e la presenza di un ambiente confortevole e piacevole da vivere, rendono il Club iGV Marispica il luogo ideale per le famiglie, dotato di tutte le comodità necessarie per ospitare i più piccoli e offrire loro un ambiente rilassante e sicuro.

iGV: divertimento, eleganza e relax

Situati, come abbiamo visto, in posizioni strategiche e significative, i Club di iGV costituiscono l’ambiente adatto per un soggiorno sempre piacevole, emozionante e divertente, soddisfando i desideri di chi è in cerca di relax così come di chi desidera una vacanza movimentata e dinamica.

I bimbi sono i benvenuti, con la presenza di un miniclub con operatori specializzati all’interno della struttura e di una nursery attrezzata con tutte le comodità, per offrire la possibilità ai genitori di rilassarsi senza pensieri e ai piccoli di divertirsi in sicurezza.

Gli ospiti del club possono inoltre contare sulla presenza di pubblici esercizi, negozi, strutture sportive e turistiche, assistenza medica, e di una serie di servizi aggiuntivi, dall’estetista alla lavanderia.