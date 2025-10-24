Viviano attacca Conte: “Assurdo dire che 9 acquisti sono troppi, non lo sopporto”

PUBBLICITÀ

Il momento in casa Napoli non è dei migliori. Le ultime due sconfitte rimediate contro rispettivamente Torino e PSV hanno fatto storcere il naso a molti. Nelle ultime ore, l’ex portiere Emiliano Viviano ha criticato duramente Antonio Conte a seguito dell’umiliante sconfitta subita in Champions League.

Viviano attacca Conte: “Non lo sopporto, se c’è in tv cambio canale”

“La situazione degli azzurri non è rosea, ma nemmeno disastrosa”. Queste le prime parole di Viviano. L’ex portiere ha poi aggiunto: “Le risposte che ha dato Conte in conferenza stampa sono però una roba da farsi esplodere. Quello che ha detto è una roba da fuori di testa”. Viviano senza troppi giri di parole accusa il tecnico partenopeo, in merito alle sue dichiarazioni al termine della disfatta olandese.

L’ex calciatore tra le altre della Sampdoria ha poi aggiunto: “Conte allenatore è incriticabile, ha fatto cose incredibili ovunque. Il non me ne frega un cazzo delle coppe, quello è un discorso da bar Marisa. Hai fatto la peggior sconfitta della storia del Napoli in Champions League e dici che ti hanno preso troppi giocatori? Ma qualcuno ha mai sentito un allenatore che si lamenta perché ha troppi giocatori?. Io dico un’altra cosa, non hai bisogno dopo tutto quello che hai fatto di trovare scuse, è così tanto difficile dire che devi trovare una soluzione?”.

Le parole dell’ex portiere in vista di Napoli-Inter

“Non ha bisogno di difendere il suo lavoro, è campione d’Italia e ha una buona classifica in campionato: dico oh, mi prendo una responsabilità, non ci sto capendo un cazzo. Domenica se perde con l’Inter, sarà perchè c’è stata una mareggiata. Lo ritengo uno degli allenatori più bravi della storia nel nostro calcio, ma non riesco a sopportarlo, se lo vedo in tv cambio canale, mi urta il sistema nervoso”. Conclude così Emiliano Viviano, con parole forti nei confronti del tecnico azzurro, del quale afferma di avere molto stima ma di non condividere i suoi atteggiamenti e modi di fare.